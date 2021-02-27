Канада заявила про ефективність "індійської" вакцину AstraZeneca, яку замовила Україна

Міністерство охорони здоров'я Канади дозволило використовувати у країні вакцину CoviShield або Oxford-AstraZeneca, яку виробляє Інститут сироватки Індії. Саме цим препаратом вакцинують в Україні.

МОЗ Канади підтвердило інформацію про те, що вакцини CoviShield і AstraZeneca COVID-19 досить схожі щодо виробничих процесів, контролю в процесі і критичних характеристик якості.

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На підставі цього висновку було визначено, що безпека і ефективність препарату CoviShield можуть бути визначені на підставі клінічних та доклінічних досліджень, проведених AstraZeneca.

"Клінічні дані порівнянного продукту AstraZeneca були засновані на даних про ефективність, імуногенність та безпеку, отриманих в результаті проміжного аналізу об'єднаних даних чотирьох поточних випробувань: COV001 (Фаза I/II у здорових дорослих у віці від 18 до 55 років, проведених у Великій Британії), COV002 (фаза II/III для дорослих ≥18 років, проведена у Великій Британії), COV003 (фаза III для дорослих ≥18 років, проведена у Бразилії) і COV005 (дослідження фази I/II серед дорослих від 18 до 65 років, проведена у Південній Африці)", – пояснили в МОЗ.

CoviShield – що відомо про вакцину

CoviShield або Oxford-AstraZeneca виробляє Інститут сироватки Індії (Serum Institute of India).

Розробили препарат британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.

Вакцинація в Україні: коротко

Перші 500 тисяч доз вакцини CoviShield прибули в Україну 23 лютого.

Станом на 27 лютого з початку кампанії масової вакцинації в Україні вакцинували 3 051 людину, а за 26 лютого – 1 713 осіб. "В даний час щеплення проводилися 33 мобільними бригадами по імунізації. За добу щеплено на 31,58% більше жінок, ніж чоловіків", – зазначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу.



Перші щеплення проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу