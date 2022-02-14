Нова ініціатива дає змогу деяким лікарям виписувати пацієнтам безоплатний щорічний квиток до національних парків країни, оскільки "одна прогулянка на день позбавляє вас від лікаря".

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Згідно з рецептом, гуляти у парку потрібно буде не менше двох годин на тиждень та як мінімум 20 хвилин щодня.

Для чого це потрібно

Декому це рішення може видатись незрозумілим. Але фахівці стверджують, що час, проведений на природі, покращує психічне та фізичне здоров'я, зміцнюючи імунну систему. Також прогулянки допомагають полегшити симптоми депресії, СДУГ, посттравматичного стресового розладу та інших хвороб.

Деякі з цих позитивних ефектів, ймовірно, пов'язані з легкою фізичною активністю. Але лабораторні дослідження показують й іншу позитивну сторону – лише споглядання красивих пейзажів природи або прослухування її звуків, таких як стрекотіння цвіркунів або м'який плескіт хвиль, може мати деякі переваги для підвищення настрою.

Чому необхідно підтримувати фізичну активність

Джерело: British Journal of Sports Medicine