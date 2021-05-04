У Канаді не радять використовувати вакцину від Johnson & Johnson для людей до 30 років

У Канаді закликали не використовувати вакцину компанії Johnson & Johnson для щеплення людей, молодших 30 років. Пояснюють тим, що існує ризик виникнення тромбів.

Про це повідомила співголова Національного дорадчого комітету із питань імунізації, який консультує уряд з питань вакцинування від COVID-19, Шелі Дікс під час пресконференції в Оттаві.

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На основі наявних даних рекомендуємо подібну на AstraZeneca вакцину Janssen пропонувати людям, старшим 30 років, які не мають протипоказань. Це слід робити у разі, якщо особа бажає отримати щеплення раніше, а не чекати на вакцину mRNA, і якщо переваги переважають ризики,

– сказала вона.

Медик пояснила, що члени Комітету "порівнювали переваги вакцини Janssen, здатної рятувати життя й захищати населення проти серйозних ускладнень COVID-19, із ризиками виникнення викликаної вакциною протромботичної імунної тромбоцитопенії (VIIT)".

Шелі Дікс додала, що саме виготовлені за технологією mRNA вакцини від Pfizer та Moderna залишаються найбільш рекомендованими варіантами щеплень, бо вони надають відмінний захист та поки не були пов’язані із появою тромбів.

Ситуація з коронавірусом у Канаді: коротко

Станом на 4 травня у Канаді зафіксували 1 мільйон 243 тисячі випадків зараження COVID-19.

Перемогти смертельну хворобу змогли 1 мільйон 135 тисяч людей.

Померли від ускладнень інфекції майже 25 тисяч пацієнтів.

Канада лише наприкінці минулого тижня отримала першу партію із 300 тисяч доз вакцини Janssen виробництва компанії Johnson & Johnson.