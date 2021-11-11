Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило нову сполуку для запуску пілотної фази клінічних досліджень для лікування цукрового діабету другого типу. З'єднання повторює багато молекул зі звичайного раціону людини, тож вчені переконані у його безпеці.
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Що відомо про нову сполуку
З'єднання montbretin A виділили з квіток декоративної рослини монтбретія. Сполука діє шляхом інгібування ферменту альфа-амілази.
Зазвичай фермент альфа-амілаза розщеплює крохмаль з таких продуктів, як рис і хліб до складних цукрів – олігосахаридів, які потім додатково розщеплюються в кишківнику альфа-глюкозидазою, вивільняючи глюкозу і викликаючи різкий стрибок рівня цукру в крові. Сучасні препарати націлені на пригнічення альфа-глюкозидади, але це створює умови для швидкого поглинання цукрів бактеріями, викликаючи метеоризм та діарею.
Автори пояснили, що дія montbretin A націлена на уповільнення розщеплення крохмалю, завдяки чому бактерії кишківника не провокуватимуть неприємних симптомів.
Доклінічні випробування:
- Пошук montbretin A зайняв декілька років серед 30 тисяч екстрактів різних рослин – потенційних інгібіторів альфа-амілази.
- Доклінічні результати показали дуже високу ефективність контролю рівня цукру в крові тварин.
- Тепер вчені розпочинають клінічні випробування. Паралельно з цим ведеться робота із синтезу montbretin A у лабораторії, що дозволить у майбутньому забезпечити пацієнтів препаратами.
Автори роботи впевнені, клінічні випробування пройдуть вдало. ей.