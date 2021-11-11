У Канаді почали клінічні випробування рослинного препарату проти діабету

Вчені розробили нову терапію проти діабету. Препарат повинен ефективно контролювати рівень цукру в крові та одночасно скоротити кількість побічних ефектів, які зазвичай спостерігаються на фоні лікування цукрового діабету другого типу.

Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило нову сполуку для запуску пілотної фази клінічних досліджень для лікування цукрового діабету другого типу. З'єднання повторює багато молекул зі звичайного раціону людини, тож вчені переконані у його безпеці.

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Що відомо про нову сполуку

З'єднання montbretin A виділили з квіток декоративної рослини монтбретія. Сполука діє шляхом інгібування ферменту альфа-амілази.

Зазвичай фермент альфа-амілаза розщеплює крохмаль з таких продуктів, як рис і хліб до складних цукрів – олігосахаридів, які потім додатково розщеплюються в кишківнику альфа-глюкозидазою, вивільняючи глюкозу і викликаючи різкий стрибок рівня цукру в крові.

Сучасні препарати націлені на пригнічення альфа-глюкозидади, але це створює умови для швидкого поглинання цукрів бактеріями, викликаючи метеоризм та діарею.

Автори пояснили, що дія montbretin A націлена на уповільнення розщеплення крохмалю, завдяки чому бактерії кишківника не провокуватимуть неприємних симптомів.

Доклінічні випробування:

Пошук montbretin A зайняв декілька років серед 30 тисяч екстрактів різних рослин – потенційних інгібіторів альфа-амілази.

Доклінічні результати показали дуже високу ефективність контролю рівня цукру в крові тварин.

Тепер вчені розпочинають клінічні випробування. Паралельно з цим ведеться робота із синтезу montbretin A у лабораторії, що дозволить у майбутньому забезпечити пацієнтів препаратами.

Автори роботи впевнені, клінічні випробування пройдуть вдало.