Вакцина mRNA тепер вважається пріоритетною для введення другої дози. Про це йдеться у заяві Національного дорадчого комітету Канади з питань імунізації (NACI), який консультує уряд стосовно вакцинації проти COVID-19.
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Вакцина mRNA тепер вважається пріоритетною для введення другої дози особам, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield,
– йдеться у повідомленні.
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У відомстві кажуть, що таке рішення ухвалили на основі "нових доказів наявності потенційно кращої імунореакції від такого змішаного використання". Окрім цього, у NACI теж визнали обидві mRNA-вакцини (Pfizer та Moderna) взаємозамінними.
Вакцинації у Канаді: що відомо
Джерело: Мінфін
- Першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 24 880 007 канадців (65,37% населення). 6 005 085 з них (15,78%) пройшли повний курс імунізації.
- Всього в країні провели 30 885 092 щеплень проти коронавірусу.
- Нині в країні схвалили три вакцини COVID-вакцини: Moderna, Oxford-AstraZeneca та Pfizer-BioNTech.