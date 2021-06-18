Вакцина mRNA тепер вважається пріоритетною для введення другої дози. Про це йдеться у заяві Національного дорадчого комітету Канади з питань імунізації (NACI), який консультує уряд стосовно вакцинації проти COVID-19.

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Вакцина mRNA тепер вважається пріоритетною для введення другої дози особам, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield,

– йдеться у повідомленні.

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У відомстві кажуть, що таке рішення ухвалили на основі "нових доказів наявності потенційно кращої імунореакції від такого змішаного використання". Окрім цього, у NACI теж визнали обидві mRNA-вакцини (Pfizer та Moderna) взаємозамінними.

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Джерело: Мінфін