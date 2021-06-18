У Канаді рекомендують не колоти 2 дозу вакцини AstraZeneca

Мешканцям Канади, які отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, не рекомендують робити друге щеплення цим препаратом. Так, вакцинованим пропонують щепитися вдруге препаратами Pfizer або Moderna.

Вакцина mRNA тепер вважається пріоритетною для введення другої дози. Про це йдеться у заяві Національного дорадчого комітету Канади з питань імунізації (NACI), який консультує уряд стосовно вакцинації проти COVID-19.

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Вакцина mRNA тепер вважається пріоритетною для введення другої дози особам, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield,

– йдеться у повідомленні.

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У відомстві кажуть, що таке рішення ухвалили на основі "нових доказів наявності потенційно кращої імунореакції від такого змішаного використання". Окрім цього, у NACI теж визнали обидві mRNA-вакцини (Pfizer та Moderna) взаємозамінними.

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Джерело: Мінфін