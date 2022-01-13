У Канаді суд заборонив невакцинованому батьку бачитись з сином

Верховний суду канадської провінції Квебек заборонив чоловікові бачитися з 12-річним сином, оскільки він відмовився робити щеплення проти COVID-19 і виступає проти коронавірусних обмежень.

Батько наражав дітей на небезпеку

Суддя вирішив, що у зв'язку зі швидким поширенням штаму Омікрон невакцинований батько може заразити не тільки сина, а й родину, в якій він проживає.

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Зазвичай дитині краще бачитися з батьком, але не в її інтересах спілкуватися з ним, якщо він невакцинований і чинить опір заходам охорони здоров’я у нинішньому епідемічному контексті,

– йдеться в рішенні суду.

Відомо, що у 12-річного хлопчика є дві зведені сестри віком 7 місяців і 4 роки, які також можуть постраждати, якщо заразяться коронавірусом від батька.

Це безпрецедентний випадок

Обмеження на зустріч із сином триватиме щонайменше до 8 лютого, тоді відбутися нове слухання у справі.

Фахівчиня із сімейного права Сільві Ширм зауважила, що рішення судді Верховного суду Квебеку може бути прецедентним. Але, це не означає, що суд буде забороняти всім невакцинованим батькам бачитися зі своїми дітьми.