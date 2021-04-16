У Канаді вважають, що випадки тромбоемболічних ускладнень у вакцинованих проти коронавірусу можуть бути пов'язані із введенням препарату CoviShield. Це локальна назва вакцини Oxford/AstraZeneca, яку за ліцензією виготовляють в Індії.

Але у МОЗ Канади відмовилися обмежувати використання вакцини для певних груп населення. Адже "факторів ризику виявлено не було".

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Аби попередити людей, на самому продукті оновили інформацію. Там вказані усі можливі побічні наслідки, їхні ознаки й симптоми.

Позиція МОЗ Канади про те, що безпека вакцини AstraZeneca відповідає її суворим стандартам безпеки, залишається в силі. Ризик виникнення цих випадків (тромбозів – 24 канал) дуже низький, а переваги вакцини в захисті від COVID-19 переважують її потенційні недоліки,

– йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили на тому, що вакцина виробництва AstraZeneca безпечна й ефективна для захисту від коронавірусу.

Що відомо про вакцину AstaZeneca

Джерело: Serum Institute of India