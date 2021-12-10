Заборона конверсійної терапії в Канаді

Конверсійна терапія – метод, заснований на припущенні, що сексуальну орієнтацію людини можна змінити або "вилікувати" за допомогою медикаментозних та психотерапевтичних методів. Цю думку неодноразово спростували великі медичні асоціації в США, Великій Британії та інших країнах.

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Тепер в Канаді "надання, просування чи реклама конверсійної терапії" вважається кримінальним злочином. Також правопорушенням вважатиметься отримання прибутку від проведення конверсійної терапії.

Закон також забороняє вивозити дітей із Канади для проходження курсу конверсійної терапії за межами країни. Документ уже отримав королівську санкцію, зміни до Кримінального кодексу набудуть чинності за 30 днів.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав цю практику огидною та принизливою.

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