В суботу, 17 квітня, у Канаді підтвердили другий випадок утворення тромбів із низьким рівнем тромбоцитів після щеплення вакциною CoviShield. Нагадаємо, препарат виготовлений в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca і саме ним ропочалася вакцинація в Україні.

Міністерство охорони здоров'я Канади заявило, що побічний ефект виявили у щепленого пацієнта з провінції Альберта.

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Пацієнт вже пройшов курс лікування і одужує. Система охорони здоров'я країни продовжує стежити за використанням всіх вакцин проти коронавірусної інфекції та продовжити моніторинг ризику утворення тромбів після імунізації препаратами від AstraZeneca.

Експерти вважають, що випадки утворення згустків крові "залишаються дуже рідкісними".

Ґрунтуючись на всіх наявних на сьогодні міжнародних доказах, Міністерство охорони здоров'я Канади продовжує вважати, що переваги вакцин AstraZeneca (CoviShield) для захисту від COVID-19 переважують потенційні ризики,

– заявили у МОЗ.

Додамо, у Канаді раніше заявили, що випадки тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів, щеплених від COVID-19, можуть бути пов'язані із введенням вакцини CoviShield. У країні відмовилися обмежувати використання вакцини для певних груп населення в країні, оскільки "факторів ризику виявлено не було".

Крім того, на препараті вже оновили інформацію, вказавши тромбоз як можливий побічний ефект.