У Канаді заявили про перший випадок нового штаму коронавірусу з ПАР
У Канаді зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу. Його пов'язують із Південно-Африканською Республікою.
Випадок нового штаму COVID-19 виявили у провінції Альберта. Про це повідомила головна санітарна лікарка провінції Дані Хіншо у твітері.
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Вона зазначила, що перший випадок інфікування південноафриканським різновидом COVID-19 пов'язаний із людиною, яка нещодавно подорожувала.
Особа перебуває в карантині й наразі немає даних про те, що вірус уразив інших людей,
– написала головна санітарна лікарка Альберти.
Водночас Дані Хіншо зауважила, що уряд канадської провінції стежить за відповідною ситуацією.
Новий штам коронавірусу з ПАР: головне
- Нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2, зафіксована у ПАР, отримала назву 501.V2. Вчені країни в екстреному порядку перевіряють ефективність вакцин на новому штамі.
- 501.V2 виявили приблизно 2 місяці тому в провінції Південно-Африканської Республіки Східний Кейп.
- 21 грудня 2020 року влада ПАР оголосила, що в країні другу хвилю пандемії викликав саме мутований штам 501.V2.
- Увага до відповідної мутації особливо зросла після того, як в Оксфордському університеті заявили, що вона "вселяє сильні побоювання через серйозні зміни у білку".
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