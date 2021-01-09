У Канаді зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу. Його пов'язують із Південно-Африканською Республікою.

Випадок нового штаму COVID-19 виявили у провінції Альберта. Про це повідомила головна санітарна лікарка провінції Дані Хіншо у твітері.

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Вона зазначила, що перший випадок інфікування південноафриканським різновидом COVID-19 пов'язаний із людиною, яка нещодавно подорожувала.

Особа перебуває в карантині й наразі немає даних про те, що вірус уразив інших людей,

– написала головна санітарна лікарка Альберти.

Водночас Дані Хіншо зауважила, що уряд канадської провінції стежить за відповідною ситуацією.

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