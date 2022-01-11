В Канаді значно зросла кількість випадків отруєння дітей канабісом

У Канаді з моменту легалізації марихуани в 9 разів зросла кількість отруєнь цим наркотиком дітей до 10 років. Окремий серйозний внесок зробили харчові продукти, наприклад, цукерки із вмістом канабісу.

Неочікувана шкода

Спочатку лібералізацію законодавства проводили якраз для зниження ризиків випадкового вживання дітьми наркотичних речовин. Так планувалося навчати батьків та опікунів основ безпеки. Та ввели додаткові вимоги до самих продуктів, що містять наркотик: вони обмежили його міцність, а також зобов'язали виробника випускати їх в упаковці із "захистом від дітей".

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Проте практика показала зростання кількості отруєнь речовиною. З початку легалізації у січні 2016 року медична допомога знадобилася більш ніж 500 дітям. Проте важких випадків було відносно небагато: лише 32,7% госпіталізовано, і 3,6% потрапили до відділень інтенсивної терапії.

Етапи легалізації та кількість отруєнь

Легалізація марихуани в Канаді йшла у два етапи: у 2018 році в країні дозволили продаж квітів, насіння та олії канабісу, у 2020 – легалізували харчові продукти та інші товари. Слідом за розширенням свобод зростала і кількість дітей, які отруїлися.

У період з 2016 по 2018 рік, коли легалізована була тільки медична марихуана, невідкладна допомога знадобилася лише 81 дитині (25% з них було госпіталізовано. З 2018 по 2020 отруїлося вже 124 дитини (24% потрапили до лікарні. А лише з лютого 2020 по березень 2021 року швидка знадобилася 317 дітям і 39% з них були госпіталізовані.

Повна легалізація марихуани збіглася у Канаді з початком пандемії COVID-19. У цей час різко знизилася кількість отруєнь будь-якого роду. Крім випадків, пов'язаних із коноплею. Після того, як харчові продукти з канабісом надійшли у продаж 10% усіх випадків отруєння стали припадати на них.

Небезпека отруєння канабісом

Отруєння канабісом може важко позначитися на фізичному та психічному здоров'ї дітей. Фахівці попереджають про тяжкі наслідки, включаючи зміни у поведінці, судоми, пригнічення дихання, проблеми з координацією та рівновагою, і навіть кому.

Найбільшу небезпеку становлять саме харчові продукти з канабісом, оскільки вони мають високу концентрацію речовини. При цьому, як правило, вони виглядають вкрай привабливо для дітей, оскільки часто випускаються у формі солодощів.

Раніше науковці з'ясували, що олія з канабісу на 86% знижує частоту нападів тяжкої епілепсії у дітей. Цей тип препаратів може бути ефективнішим за засоби, що містять тільки канабідіол (КБД) – речовина, яка не викликає ейфорії і застосовується в терапії медичною марихуаною.