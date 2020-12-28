24-річний канадець Джастін Фернандес влітку 2020 року втратив ногу внаслідок аварії. Але у грудні під час Різдвяних свят отримав її як подарунок.

У липні 2020 року Джастіна збив мотоцикл, через що йому довелося ампутувати праву ногу. Декілька місяців він перебував у лікарні й реабілітаційному центрі, але так і не змирився з втратою. Про це повідомляє CTV News.

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Хлопець захотів забрати свою кінцівку з моргу та законсервувати її на пам'ять, але зробити це було нелегко. Адже для цього треба було отримати довідки та дозволи від офіційних органів.

Просто уявіть: я в лікарні, у мене навіть немає протеза, я просто стрибаю. Я прикутий до ліжка, при цьому відправляю сотні листів і роблю десятки телефонних дзвінків,

– пригадав Фернандес.

Таксидермістів, які могли б законсервувати його кінцівку, він шукав через інтернет. На оголошення відгукнувся Центр природної історії Prehistoria (PNHC) в Торонто. Адже там є відповідні фахівці, які обробляють та збирають кістки тварин для експозицій.

Кожен по-своєму зцілюється від травм. Після аварії він ледь не стік кров'ю на узбіччі. Він намагався знайти якийсь спосіб заспокоєння і полегшення, хотів знову відчути себе цілісним, і цей спосіб – унікальний,

– розповів головний директор PNHC Бен Ловатт.

Працівникам Центру природної історії довелося доводити чиновникам, що вони можуть виконати бажання Джастіна з дотриманням усіх норм безпеки та етики.

Таксидермісти видалили з ампутованої кінцівки усі м'які тканини й відбілили кістки перекисом водню. Тож нога Джастіна стала схожою на справжній музейний експонат. Працівники центру не взяли грошей за роботу та вручили хлопцю кінцівку у подарунок на Різдво.



Джастін Фернандес з працівниками Центру природної історії / Фото PNHC

Джастін Фернандес хоче, аби його історія надихнула інших людей з ампутованими кінцівками. За його словами, подарунок від таксидермістів дав йому можливість йти вперед та впоратися зі складними емоціями.