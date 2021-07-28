За усіма показниками адаптивного карантину, які встановлені на рівні країни, наразі немає передумов для посилення карантину. Інколи буває перетин норми, однак ситуацію вдається тримати на контролі, зазначає головний санлікар.
У деяких регіонах ми іноді бачимо відхилення по тестуванню або рівню госпіталізації, але такі випадки оперативно розслідуються і все-таки ситуація стабільна на рівні держави і кожного з регіонів, – зазначив Кузін.
Головне про штам коронавірусу Дельта / Інфографіка 24 каналу
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