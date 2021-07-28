Такими є чинні правила введення червоної зони. Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Передумов переходу у червону зону немає

За усіма показниками адаптивного карантину, які встановлені на рівні країни, наразі немає передумов для посилення карантину. Інколи буває перетин норми, однак ситуацію вдається тримати на контролі, зазначає головний санлікар.

У деяких регіонах ми іноді бачимо відхилення по тестуванню або рівню госпіталізації, але такі випадки оперативно розслідуються і все-таки ситуація стабільна на рівні держави і кожного з регіонів,
– зазначив Кузін.

Штам Дельта
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