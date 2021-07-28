Карантин буде однаковий для вакцинованих і невакцинованих, – МОЗ про червону зону

Наразі Україна повністю перебуває у зеленій зоні і тенденцій наближення до жовтої немає. Якщо ж виникне потреба у введенні червоної зони карантину, то вона буде однаковою для усіх.

Такими є чинні правила введення червоної зони. Про це на брифінгу розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Важливо Наразі в Україні виявили всього 17 випадків Дельта-штаму, – МОЗ

Передумов переходу у червону зону немає

За усіма показниками адаптивного карантину, які встановлені на рівні країни, наразі немає передумов для посилення карантину. Інколи буває перетин норми, однак ситуацію вдається тримати на контролі, зазначає головний санлікар.

У деяких регіонах ми іноді бачимо відхилення по тестуванню або рівню госпіталізації, але такі випадки оперативно розслідуються і все-таки ситуація стабільна на рівні держави і кожного з регіонів,

– зазначив Кузін.

Червона зона буде для всіх однаковою

За даними МОЗ від 27 липня усі області України перебувають у зеленій зоні карантину. Усі три показники, які враховують епідемічну ситуацію, сягають норми.

За словами Кузіна, зараз складно прогнозувати, коли країна буде переходити в червону або іншу зону, але все буде залежати від показників адаптивного карантину. За механізмом, який є наразі, обмеження будуть однаковими для вакцинованих і невакцинованих людей.

Втім, вимоги для вакцинованих людей будуть переглядати у міру погішення епідемічної ситуації.

Посилення карантину через штам Дельта: головне

На початку травня ВООЗ оголосила Дельту міжнародною загрозою через численні занепокоєння. У Росії вже спостерегли значний приріст хворих через цей штам.

Для того, щоб запобігти поширенню Кабмін посилив правила перетену кордону. Так, люди, які прибувають з Індії чи Росії, повинні відсидіти на обов'язковій самоізоляції 14 днів.

Станом на 28 липня в Україні зафіксували лише 17 випадків цього небезпечного штаму.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна готова до осінньої хвилі COVID-19. Навіть на рівні з європейськими країнами.



Головне про штам коронавірусу Дельта / Інфографіка 24 каналу

