Діагноз може мати довгострокові наслідки для здоров'я. Річ у тім, що саме обмеження активності негативно впливає на фізичний стан дітей.

До теми Рівень захворюваності COVID-19 у світі вийшов на плато, – ВООЗ

"COVID-19 потенційно може посилити одну з найбільш тривожних тенденцій у європейському регіоні — ожиріння серед дітей", – заявив регіональний директор ВООЗ по Європі Ганс Клуґе.

Наслідки ожиріння

Проблема не лише у фізичному стані дитини. Мовиться й про те, що у разі хвороби COVID-19 у людей з ожирінням можуть бути значно гірші наслідки. Зокрема:

серцево-судинні захворювання;

діабет;

рак.

Дослідження провели у 36 країнах. Згідно з результатами, майже третина дітей віком від 6 до 9 років мають надлишкову вагу.

Стратегії запобігання ожирінню серед дітей повинні залишатися пріоритетом під час пандемії,

– зазначили у ВООЗ.

Варто зазначити, що багатомісячні обмеження призвели до збільшення ваги і серед дорослих.

Довідка. В Україні діє адаптивний карантин. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що його можуть продовжити до серпня.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу