Діагноз може мати довгострокові наслідки для здоров'я. Річ у тім, що саме обмеження активності негативно впливає на фізичний стан дітей.
До теми Рівень захворюваності COVID-19 у світі вийшов на плато, – ВООЗ
"COVID-19 потенційно може посилити одну з найбільш тривожних тенденцій у європейському регіоні — ожиріння серед дітей", – заявив регіональний директор ВООЗ по Європі Ганс Клуґе.
Наслідки ожиріння
Проблема не лише у фізичному стані дитини. Мовиться й про те, що у разі хвороби COVID-19 у людей з ожирінням можуть бути значно гірші наслідки. Зокрема:
- серцево-судинні захворювання;
- діабет;
- рак.
Дослідження провели у 36 країнах. Згідно з результатами, майже третина дітей віком від 6 до 9 років мають надлишкову вагу.
Стратегії запобігання ожирінню серед дітей повинні залишатися пріоритетом під час пандемії,
– зазначили у ВООЗ.
Варто зазначити, що багатомісячні обмеження призвели до збільшення ваги і серед дорослих.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу