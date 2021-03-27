Карантин в Україні: Степанов розповів, за яких умов зупинять громадський транспорт

Уряд може знову ухвалити рішення про припинення роботи громадського транспорту, якщо ситуація з коронавірусною інфекцією COVID-19 почне виходити з-під контролю.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що повна зупинка громадського транспорту може стати можливою.

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Очільник МОЗ додав, що головне – це уникнути колапсу медичної системи.

Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник,

– сказав він.

Міністр закликав громадян дотримуватися всіх рекомендацій по профілактиці зараження Covid-19 і дотримуватися карантинних обмежень. За його словами, наразі питання про додаткові обмеження та введення локдауну обговорюється.

"Ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом", – додав він.

До слова, за минулу добу, 26 березня, в Україні зафіксували 17 424 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом з початку пандемії захворіла 1 632 131 особа.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу