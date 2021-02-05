У Чехії дійшли висновку, що карантин втратив свою ефективність у боротьбі з коронавірусом. Люди продовжують порушувати обмеження, а владі постійно доводиться їх продовжувати.

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Ян Блатний.

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Люди все частіше порушують карантинні обмеження

Незважаючи на дії влади, покращень з захворюваністю на коронавірус у Чехії немає. Через те, що громадяни бодай один день ігнорують заходи безпеки, владі доводиться продовжувати карантин на кілька тижнів.

У нас все частіше зустрічається британський штам, який агресивніший і поширюється значно швидше. Це доводить простий факт: введені нами заходи перестали працювати,

– впевнений Блатний.

Чехія змінила правила в'їзду на свою територію

Зазначимо, що Чехія через складну епідситуацію змінила правила для в'їзду до країни. Всі держави світу поділили за рівнем інфікування на темно-червону, червону, помаранчеву та зелену зони.

До темно-червоної – з найбільшим рівнем ризику потрапила і Україна. Отож громадяни країн темно-червоної зони при в'їзді мають надати негативний тест на коронавірус та пройти 10-денну ізоляцію.