Чи каратимуть в Україні противників вакцинації: позиція МОЗ

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, чи будуть в країні вводити каральні заходи для невакцинованих. Зокрема, у МОЗ вважають недоцільними подібні заходи наразі, але не виключають таку ймовірність на майбутнє.

До противників вакцинації такі заходи можливі

Ігор Кузін вважає, що для того, щоб запроваджувати будь-які каральні заходи, треба переконатися, що кожна людина мала доступ до вакцинації.

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Тобто спочатку треба усіх забезпечити вакцинами. Вже після того, як залишились одні противники вакцинації, застосовувати більш жорсткі міри. Однак, я впевнений, що в Україні не будуть застосовувати якісь каральні заходи,

– заявив Кузін.

Принцип: вакцинуйся або тестуйся

За словами санлікаря, одним зі шляхів, як балансувати між забороною і дозволами, є варіант, коли невакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести, а результат повідомляти роботодавцю.

Динаміка COVID-вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 26 серпня, в Україні проти COVID-19 вакцинували рекордну кількість людей. Мешканці з різних куточків країни отримали аж 173 435 щеплень.

Загалом щеплення отримали 5 208 200 людей. Зокрема, 5 208 198 з них отримали першу дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 427 847 громадян.

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