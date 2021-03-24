Карієс значно підвищує ризик смертельного стану

У людей з нелікованим карієсом різко збільшений ризик розвитку геморагічного інсульту. Вчені припускають, що цей зв'язок обумовлена бактерією, яка викликає карієс.

Здоров'я зубів та серцево-судинні захворювання

Раніше дослідження показували, що існує зв'язок між запаленням ясен і серцево-судинними хворобами. Відомо, що гінгівіт може вказувати на підвищений ризик розвитку інсультів. Втрата зубів пов'язана з ризиком інфаркту міокарда і гіпертонії. Про зв'язок карієсу з різними судинними патологіями відомо мало. Автори нового дослідження спробували частково заповнити цю прогалину в знаннях.

Також на тему: Біологічний вік не збігається з хронологічним: чому люди старіють з різною швидкістю

Геморагічний інсульт – що це? Називають крововилив в мозок або субарахноїдальний крововилив (під павутинну оболонку мозку). Він становить приблизно 13% від усіх інсультів. Смертність при ньому набагато вища, ніж при ішемічному інсульті. Після будь-якого з двох видів крововиливів вона становить близько 50% протягом року. Можливості профілактики геморагічного інсульту обмежені.

Карієс значно підвищує ризик крововиливу в мозок

Вчені проаналізували дані про 6500 людей, за якими спостерігали протягом 30 років. На початку дослідження ні у кого з них не було інсульту.

Протягом перших 15 років спостереження зв'язок між карієсом і геморагічним інсультом був слабким, однак за час другої половини дослідження у його учасників з нелікованим карієсом ризик геморагічного інсульту став в 4,5 раза вище, ніж у людей без каріозних порожнин.

У чому зв'язок

Науковці повідомили, що бактерія Streptococcus mutans є основним мікроорганізмом, з яким пов'язаний розвиток карієсу. Вони припускають, що саме ця бактерія відповідальна за такі результати. Щоб підтвердити ці припущення, потрібні нові дослідження.