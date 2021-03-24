Карієс значно підвищує ризик смертельного стану

Джерело:Heart
У людей з нелікованим карієсом різко збільшений ризик розвитку геморагічного інсульту. Вчені припускають, що цей зв'язок обумовлена бактерією, яка викликає карієс.
Раніше дослідження показували, що існує зв'язок між запаленням ясен і серцево-судинними хворобами. Відомо, що гінгівіт може вказувати на підвищений ризик розвитку інсультів. Втрата зубів пов'язана з ризиком інфаркту міокарда і гіпертонії. Про зв'язок карієсу з різними судинними патологіями відомо мало. Автори нового дослідження спробували частково заповнити цю прогалину в знаннях.
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Вчені проаналізували дані про 6500 людей, за якими спостерігали протягом 30 років. На початку дослідження ні у кого з них не було інсульту.
Протягом перших 15 років спостереження зв'язок між карієсом і геморагічним інсультом був слабким, однак за час другої половини дослідження у його учасників з нелікованим карієсом ризик геморагічного інсульту став в 4,5 раза вище, ніж у людей без каріозних порожнин.
Науковці повідомили, що бактерія Streptococcus mutans є основним мікроорганізмом, з яким пов'язаний розвиток карієсу. Вони припускають, що саме ця бактерія відповідальна за такі результати. Щоб підтвердити ці припущення, потрібні нові дослідження.