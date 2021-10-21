Групи ризику залишилися такими ж – це люди з надлишком ваги, супутніми серцево-судинними, аутоімунними захворюваннями, діабетом. Про це написав лікар Тарас Жиравецький.

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Він вважає, що оновлений штам вірусу SARS-CoV-2 може бути і в Україні. Однак жодних повідомлень про це поки не було.

Новий штам вірусу просто вимотує пацієнта і створює умови для того, щоб з'явилося більше ускладнень ковіду,

– так пояснив лікар важкий перебіг нової мутації інфекції.

До симптомів нового варіанту мутації вірусу він відніс:

високу температуру, яка триває до 10 днів;

нудоту і зниження апетиту;

виснажливий сухий кашель;

сильний біль в спині;

діарею (можлива не з першого дня);

головний біль;

важко дихати при нормальній сатурації;

у вікових пацієнтів швидко падає сатурація;

показники ц-реактивного білку і феритину швидко підвищуються;

без УЗД і КТ важко відстежити ситуацію, аналізи і сатурація можуть бути нормальними, але погіршитися за кілька годин;

нюх і смак зникають.

Він ствердив, що перебіг коронавірусу при новому штамі спрогнозувати важче. Також зазначив, що Дельта плюс більше зневоднює та може викликати запалення в серцевому м'язі.

Він закликав звертатися за допомогою до медиків, якщо помітили перші симптоми чи погіршення стану та вакцинуватись.

Що відомо про Дельту AY4.2

Мутація коронавірусу Дельта AY4.2 – нащадок варіанту Дельта (B.1.167.2), який має 2 характерні мутації в шипі: Y145H і A222V. Перші випадки цього штаму зафіксували у Великій Британії.

Як повідомляє BBC, штам Дельта наразі є домінуючим у Великій Британії, але останні офіційні дані свідчать про те, що 6% випадків цього штаму належать до нової мутації AY.4.2, яку дехто називає Дельта плюс.

Новий штам містить властивості , які можуть додати "живучості" вірусу. Втім поки що немає жодних ознак того, що AY.4.2 заразніший за вже відомі штами коронавірусу.

Професор комп'ютерної системної біології в Університетському коледжі Лондона Франсуа Балу зауважив, що цей варіант зустрічається рідко. Ймовірно, він не є заразнішим за інші штами коронавірусу й не представляє небезпеки.

Нині тривають дослідження, щоб зрозуміти, наскільки загрозливою є нова мутація і чи зможуть подолати AY.4.2 наявні COVID-вакцини.

Текст публікації Тараса Жиравецього:

Знову новий штам і знову нові виклики для медиків та пацієнтів! Цього разу хочу написати про те що, мабуть, у нас таки вже з'явився новий штам Дельта плюс, про який ви могли прочитати кілька днів тому.



Особливості протікання ковіду при цьому штамі:



1. Висока температура, яка може триматись більше 10 днів. Пацієнти намагаються її збити, а вона знову за кілька годин може повертатись і створювати значний дискомфорт для пацієнта.

2. Нудота, при чому тривала, яка впливає на апетит і пацієнт може нічого не їсти більше кількох днів, що призводить до втрати ваги та виснаження.

3. Виснажливий сухий кашель, який важко піддається лікуванню.

4. Біль в спині, деколи дуже сильний.

5. Діарея, при чому може з‘являтись не з першого дня захворювання.

6. Головний біль, який часто стає нестерпним.

7. Важкість дихання навіть при нормальній сатурації.

8. Швидке падіння сатурації у старших пацієнтів. Цей стан важко контролювати без можливості отримувати кисень, тому така велика кількість госпіталізацій.

9. Дуже стрімкий стрибок догори показників ЦРП (ц-реактивний протеїн або білок) та феритину - за один чи два дні при попередніх добрих показниках.

10. Без інструментальних обстежень (узд легень, кт легень) та лабораторних аналізів лікарю дуже важко об‘єктивно оцінити стан пацієнта. Часто аналізи є в нормі, але є висока температура більше 10 днів, сатурація також може бути нормальною вище 94, але за кілька годин опуститись нижче 90. Рентген та прослуховування пацієнта часто є малоінформативними.

11. Непрогнозованість перебігу ковіду при новому штамі є найбільшим викликом для медиків, нам дійсно важко зробити будь-який прогноз.

12. Противірусні препарати в стаціонарі не такі ефективні при новому штамі, те саме можна сказати про антибактерійні, які часто застосовували раніше.

13. Нюх і смак зникає у пацієнтів, як і при попередніх штамах.

14. Насправді можна стверджувати, що новий штам вірусу просто вимотує пацієнта і створює умови для того, щоб з‘явилось більше ускладнень ковіду.

15. Новий штам зневоднює і створює умови для виникнення тромбозів.

16. Може викликати запалення перикарда та міокарда.

17. В цілому він переноситься значно важче ніж попередні штами.

18. Групи ризику ті ж самі – пацієнти з надміром ваги, алергічними захворюваннями, цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями, аутоімунними системними захворюваннями.

19. За моїми спостереженнями жінки легше переносять ковід зараз ніж чоловіки, але це мої особисті спостереження.