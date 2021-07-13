Кастрація сповільнює старіння

Кастрація баранів уповільнює старіння їх ДНК. Позбавлені репродуктивних органів самці живуть набагато довше за тих, яким не робили операцію.

І фермери, і вчені вже деякий час знають, що кастровані барани живуть у середньому довше, ніж ті, які не мали операції. Однак це вперше, коли хтось дослідив ДНК, щоб зрозуміти природу цього явища.

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Як відбувалося дослідження

Дослідники виміряли біологічний вік ДНК баранів за допомогою епігенетичного годинника. Цей метод придумав американський генетик Стів Хорват.

Ті вівці, які були кастровані, демонстрували повільнішу швидкість старіння, імовірно, внаслідок зникнення у них андрогенів (чоловічих гормонів). Вони можуть виявитися ключовим фактором чоловічого старіння, оскільки аналогічні явища виявлені в тканинах щурів і кажанів.

Ми розробили спосіб вимірювання біологічного віку у широкого кола ссавців. Зараз ми вивчили понад 200 видів і виявили дивовижну схожість у змінах їхнього ДНК. Однак дослідження овець було унікальним в тому сенсі, що воно визначило взаємозв'язок чоловічих гормонів і процесу старіння,

– пояснили науковці.

Цікаво, що і жінки старіють повільніше, ніж чоловіки, якого б етнічного та расового походження вони не були. Більш того, як відзначають дослідники, кастровані лабораторні тварини та домашні кішки живуть довше.

Яке це має значення

Хоча для людей результати дослідження теоретично теж можуть бути справедливими, вчені не пропонують використовувати кастрацію для продовження життя чоловіків. Біологи сподіваються, що їхні висновки принесуть користь фермерам – вони зможуть визначати баранів, які будуть жити довше.