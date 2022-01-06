Чому тюбінг такий небезпечний

На відміну від санок, льодяниць, а також картонок та пакетів родом з дитинства дев'яностих, тюби абсолютно некеровані і не дають можливостей для маневру. Якщо на санчатах є можливість "підрулювати" ногами або просто скотитися на бік, то надувне коло не дозволяє керувати зовсім.

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До того ж при спробах гальмувати тюб розвертає людину потилицею вперед, і при зіткненні з якоюсь перешкодою черепно-мозкова травма практично гарантована. З огляду на те, що тюб моментально розвиває швидкість до 60 кілометрів на годину, ризик тяжкої травми багаторазово зростає.

Як безпечно кататись на тюбі

Всім любителям кататися з гірки краще обрати санчата, льодянки або снігокати – словом, будь-які пристосування, які дають можливість для маневрів та керування. Пакети краще теж не застосовувати, бо вони легко пошкоджуються і тоді можливе важке травмування сідниць склом, дротами та навіть гілками.

Якщо ви все-таки вибрали тюбінг, суворо дотримуйтесь цих правил. Все це врятує ваше життя і життя вашої дитини: