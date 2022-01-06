Катання на тюбах: правила, які допоможуть повернутись додому з цілими кістками
Джерело:IBO
Щороку в Україні фіксують сотні випадків серйозних травм і навіть смерті при катанні на тюбі. Пояснюємо, чому цей вид розваг є дуже небезпечним та що робити, щоб не постраждати.
Чому тюбінг такий небезпечний
На відміну від санок, льодяниць, а також картонок та пакетів родом з дитинства дев'яностих, тюби абсолютно некеровані і не дають можливостей для маневру. Якщо на санчатах є можливість "підрулювати" ногами або просто скотитися на бік, то надувне коло не дозволяє керувати зовсім.
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До того ж при спробах гальмувати тюб розвертає людину потилицею вперед, і при зіткненні з якоюсь перешкодою черепно-мозкова травма практично гарантована. З огляду на те, що тюб моментально розвиває швидкість до 60 кілометрів на годину, ризик тяжкої травми багаторазово зростає.
Як безпечно кататись на тюбі
Всім любителям кататися з гірки краще обрати санчата, льодянки або снігокати – словом, будь-які пристосування, які дають можливість для маневрів та керування. Пакети краще теж не застосовувати, бо вони легко пошкоджуються і тоді можливе важке травмування сідниць склом, дротами та навіть гілками.
Якщо ви все-таки вибрали тюбінг, суворо дотримуйтесь цих правил. Все це врятує ваше життя і життя вашої дитини:
- Не відпускайте дітей кататися самих, особливо маленьких. Дітям молодше 6 років краще взагалі не кататися;
- Одягайте захисний шолом самі і пояснюйте своїм дітям, чому це так важливо;
- Вибирайте для катання гірки на пологих схилах (не більше 20 градусів) зі спеціальними бортами;
- Ніколи не катайтеся на трасах, не обладнаних бортиками або відвалами з боків, де є перешкоди: дерева, сходи;
- Не надувайте тюб вище рекомендованого тиску, це значно збільшить розгін і максимальну швидкість;
- Не сідайте на тюбінг удвох, особливо з дитиною на руках;
- Сідати на тюб треба як на стілець: відкинувшись назад і згинаючи ноги в колінах. Міцно тримайтеся за ручки. Не стрибайте на тюбінг із розгону;
- Ніколи не прив'язуйте тюбінг до машини або снігоходу - при різкому гальмуванні ви можете легко опинитися під колесами.