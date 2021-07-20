Згідно з дослідженням, проведеним Центром глобального розвитку в США, з січня 2020 року по червень 2021 року від коронавірусу померло на 3 – 4,7 мільйона більше осіб ніж вказано в офіційних даних.

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Кількість смертей в Індії за час пандемії COVID-19 може бути в 10 разів вище, ніж офіційні цифрі,

– зазначили фахівці.

Дослідження проводилося на основі вивчення трьох різних джерел даних, аби охопити повну картину пандемії в Індії.

Реальність катастрофічно гірша

Офіційно від коронавірусу в Індії на кінець червня 2021 року померли 400 тисяч людей Реальність, звичайно, катастрофічно гірша, можливо, загинули мільйони, а не сотні тисяч людей, – припустили дослідники.

До слова, у звіті також йдеться, що те саме стосується й світових показників летальності від COVID-19 – кількість смертей може точно є "на порядок більшою, ніж офіційні підрахунки".

Згідно з офіційною статистикою, показник смертності на душу населення в Індії становить 0,3, в порівнянні з 2 в таких країнах, як Великобританія, США і Бразилія, де показники інфікування нижче.

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