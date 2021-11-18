Чому виникає позитивний ефект

Дослідники вважають, що чай та кава впливають на організм однаково. Обидва напої містять антиоксиданти та поліфеноли, ці речовини допомагають підтримувати нормальні рівні кров'яного тиску, захищають судини від пошкодження та покращують кровообіг у мозку.

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Попередні дослідження показують, що чай та кава знижують ризики розвитку діабету 2-го типу та різних серцево-судинних захворювань, у тому числі гіпертонії та ішемії.

Як відбувалося дослідження

Щоб з'ясувати, який ефект мають чай та кава на розвиток неврологічних порушень, вчені звернулися до даних UK Biobank – великої біомедичної бази даних Великобританії. Вони проаналізували дані понад 365 тисяч осіб віком від 50 до 74 років.

У дослідженні враховувалася кількість чаю і кави, що випивається, наскільки часто розвивається деменція або трапляється інсульт, а також стать, вік, спосіб життя і супутні захворювання.

При цьому самі китайські фахівці відзначають уразливе місце у дослідженні. У банку були лише дані про те, скільки кави та чаю пили люди в момент включення до статистики, але невідомо, як змінювався цей показник з часом.

Раніше група вчених із США знайшла ще один доказ того, що кава сприяє здоров'ю печінки, покращуючи еластичність її тканин.