Кава – один з найбільш популярних напоїв у світі. Тому вчені в усьому світі приділяють велику увагу дослідженню її впливу на здоров'я.

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Дослідження впливу регулярного вживання кави на ризик глаукоми давали суперечливі результати. Однак вони показали, що такий зв'язок можливий: він може залежати від сімейної історії цієї хвороби. У новому дослідженні вчені уточнили цю теорію.

Як відбувалося дослідження

Для цього з британського Біобанку взяли дані понад 120 тисяч осіб. Дослідження охопило період з 2006 по 2010 рік, його учасникам було від 39 до 73 років. Автори роботи вивчили медичну історію учасників, перевірили у них наявність генетичних (спадкових) ризиків глаукоми та врахували, скільки кофеїну вони в середньому вживають на день. Також респонденти відповіли на питання про сімейну історію глаукоми та про стан свого зору. На третьому році спостереження їм виміряли внутрішньоочний тиск.

Вплив кави на ризик глаукоми

Вчені виявили, що для переважної більшості людей кофеїн в будь-якій кількості не є фактором ризику глаукоми. Однак ситуація виявилася іншою для людей з генетичною схильністю до екземи. У цій групі серед тих, хто вживав найбільшу кількість кофеїну, частіше підвищувався внутрішньоочний тиск і розвивалася глаукома.

У людей з генетичною схильністю, які отримували не менше 480 міліграмів кофеїну (приблизно 4 чашки кави) на добу внутрішньоочний тиск було на 0,35 мм рт.ст. вищим, ніж у тих, хто вживав її в мінімальних дозах.

При вживанні понад 321 міліграма кави на добу ризик глаукоми в цій групі був майже в 4 рази вище.

Пацієнти з глаукомою часто запитують, як вони можуть захистити свій зір за допомогою зміни способу життя, однак це порівняно мало вивчено сьогодні. Це дослідження свідчить, що люди з високим генетичним ризиком можуть отримати користь, знизивши рівень споживання кофеїну,

– зазначили науковці.

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