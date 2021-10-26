Кава захищає печінку: скільки для цього її потрібно пити

Чудові новини для кавоманів: група вчених із США знайшла ще один доказ того, що цей напій сприяє здоров'ю печінки, покращуючи еластичність її тканин.

Фахівці проаналізували дані 4,5 тисячі дорослих американців, які брали участь у Національному дослідженні здоров'я та харчування (NHANES) та проходили еластометрію – метод діагностики, що дозволяє встановити ступінь фіброзу (ущільнення сполучної тканини з появою рубцевих змін) печінки та еластичність її тканини.

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Кава захищає печінку

Вчені не знайшли зв'язку між споживанням кави та показниками ожиріння печінки, натомість виявили її вплив на жорсткість тканин цього органу. У тих, хто випивав від трьох і більше чашок на день, показники жорсткості були втричі нижчими в порівнянні з тими, хто вживає менше кави або не п'є її зовсім. Крім того, у кавоманів суттєво нижчий ризик розвитку прогресуючого фіброзу печінки.

У кави без кофеїну такого профілактичного ефекту не виявили, зазначили автори дослідження. Вони припустили, що в основі механізму зв'язку лежать властивості кофеїну.

Ці результати є дуже важливими, враховуючи брак ефективної стратегії профілактики та лікування хронічних захворювань печінки,

– наголосили автори дослідження.

Інше дослідження

Раніше велике дослідження за участю майже півмільйона жителів Великобританії підтвердило, що три та більше чашок кави на день знижують ймовірність розвитку хронічних захворювань печінки на 20%. Ризик смертності від цих патологій у кавоманів на 49% нижчий.

Найбільшу користь має натуральна мелена кава. Розчинні напої без вмісту кофеїну також мають профілактичний ефект, але вже меншою мірою.