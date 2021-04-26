Казахстан почав використовувати власну COVID-вакцину: її вкололи міністру

26 квітня Казахстан представив вакцину проти коронавірусу власного виробництва. Міністр охорони здоров'я країни вже отримав щеплення у прямому ефірі.

QazCovid-in, також відома як QazVac – двовалентна вакцина проти коронавірусу, яку розробили вчені з Казахстану. Нині вона проходить третій етап випробувань.

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Розробкою препарату займались вчені з Державного науково-дослідного інституту. 50 000 доз вакцини вже розподілили країною.

Міністр охорони здоров'я країни Олексій Цой заявив, що почувається добре після уколу. Він додав, що нині уряд проводить переговори з Туреччиною щодо виробництва майбутніх партій вакцини.

До слова, Казахстан став першою іноземною країною, яка зареєструвала російський препарат "Супутник V". Цой розповів, що від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримав кожен 20-й громадянин Казахстану.

Що відомо про казахстанську вакцину проти коронавірусу

Джерело: Радио Азаттык