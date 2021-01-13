Про це повідомив заступник голови Комітету медичного та фармацевтичного контролю МОЗ Казахстану Нурлибек Асилбеков, пише видання Informburo.kz.

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Надано тимчасову реєстрацію вітчизняній вакцині QazCovid-in, реєстрація видана 31 грудня на дев'ять місяців, – сказав Асилбеков.

Також у країні йдуть підготовчі роботи щодо російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V".

"По препарату ще мають представити відповідне реєстраційне досьє і в рамках цієї постанови від 15 грудня можлива реєстрація", – додав Асилбеков.

У Казахстані, крім того, йдуть переговори щодо вакцин інших компаній: Pfizer, Moderna та інші. Наразі ще не визначений точний обсяг вакцини, яку уряд буде закуповувати.

Загалом з початку пандемії коронавірусу у Казахстані виявили 210 976 хворих, за минулу добу COVID-19 підтвердили у 890 людей. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією померло 2 879 людей. 184 тисячі осіб одужали.