У Казахстані виявили штам коронавірусу Ета

У Казахстані зареєстрували циркуляцію штаму коронавірусу Ета. Цей варіант COVID-19 підтвердили в 77 країнах світу.

Так, штам Ета, вперше виявлений у Нігерії, зафіксували й у Казахстані. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Казахстану Олексій Цой.

Цікаво Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією

За підсумками секвенування 96 зразків в Казахстані встановлена циркуляція штамів Дельта (індійський штам) – 57 (59,4%), Альфа (Британський) – 24 (25%), Уханьський коронавірус – 10 (10,4%) і Ета (нігерійський) – 5 (5,2%),

– йдеться в повідомленні.

На яких територіях Казахстану виявили штам Ета

Ета-варіант зафіксували в чотирьох регіонах країни:

Карагандинська область,

Мангістауська область,

Павлодарська область,

Нур-Султан.

Що відомо про штам коронавірусу Ета

Штам коронавірусу Ета виявили в грудні 2020 року. Перших інфікованих виявили у Нігерії й Великій Британії. У березні Всесвітня організація охорони здоров'я додала його у свій список варіантів, що викликають інтерес. Про варіант Ета повідомили в більш ніж 70 країнах, найбільше у США і Європі.