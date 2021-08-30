Також інцидент із лікарем та пацієнтом виклали у соцмережі. Нападнику інкримінують хуліганство. До слова, спершу чоловік, який напав на лікаря заявляв, що він з СБУ. Однак у відомстві спростували слова рівнянина про те, що він – працівник їхньої структури.
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Деталі інциденту
Відео, як у закривавленому коридорі чоловік, із яким була жінка, сперечається із лікарем та прискає йому в очі з газового балончика, оприлюднили в соцмережах.
Суспільне також опублікувала відео зняте на камеру спостереження у холі відділення. Очевидці, зокрема працівники лікарні розповіли деталі інциденту.
Чоловіка "швидка" привезла із різаною раною руки, у нього була венозна кровотеча, каже завідувачка приймального відділення Наталія Михалюк.
Незрозуміло, чому у нього була така поведінка. Можливо, під дією алкоголю чи якихось психотичних засобів. Останнім часом молоді люди під дією алкоголю часто проявляють агресію до медперсоналу,
– розповіла лікарка.
Лікар отримав опік ока
Лікар-травматолог Олександр Генсіцький, на якого напали, розповів, що насправді мав чим захиститись у тій ситуації, але не став застосовувати ці засоби й вирішив дочекатись поліції.
На жаль, в мене є опік лівого ока, з правим, слава Богу все добре. З лівим лікуюсь,
– каже лікар.
Що відомо про причетність чоловіка до СБУ
Зокрема, на відео з соцмереж, чути, як чоловік заявляє, що є працівником СБУ. Втім, в управлінні Служби безпеки України в області Суспільному це спростували.
24-річний рівнянин не має до СБУ жодного стосунку. Він є охоронцем одного із приватних ринків, а у лікарні розмахував посвідченням охоронця ринку, але не співробітника СБУ,
– каже речниця управління Інна Ілючок.
В поліції повідомили, що рівнянин уже привертав увагу правоохоронців через крадіжки та злочини, пов'язані із обігом наркотиків. Також його притягали до кримінальної відповідальності за розбій.
Стаття за "хуліганство": яку відповідальність понесе рівнянин
За фактом нападу на лікаря у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Заяву вони отримали як від лікаря, так і від жінки, яка була із нападником у той момент.
Що ж до санкції статті, то якщо провину рівнянина доведуть, йому загрожує штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів (8500-17000 грн), або ж обмеження волі до 5 років.