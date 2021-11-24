Новий вид коронавірусу у кажанів

Однак немає жодних доказів того, що цей новий вірус передавався людині або може передатись людині в майбутньому, якщо не мутує.

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Науковці зібрали зразки фекалій більш ніж 50 видів кажанів у Сомерсеті, Глостерширі та Уельсі та відправили їх на вірусний аналіз до Громадської охорони здоров’я Англії. Секвенування геному виявило новий коронавірус в одному зі зразків кажана, який назвали RhGB01".

Це перший випадок, коли сарбековірус (коронавірус, пов’язаний з атиповою пневмонією) був виявлений у підковиків (виду Rhinolophus hipposideros) і вперше виявлений у Великій Британії. При цьому вид Rhinolophus hipposideros, є носієм вірусу протягом дуже довгого часу.

Наскільки небезпечний новий вид коронавірусу

Важливо відзначити, що цей новий вірус навряд чи становить прямий ризик для людини, якщо не мутує. Мутація може статися, якщо людина, інфікована COVID-19, передасть її інфікованому кажану, тому будь-хто, хто вступає в контакт з кажанами або їх послідом, наприклад, той, хто займається спелеологією, має носити відповідні засоби захисту.

Кажани цього виду зустрічаються в Європі, Африці, Азії та Австралії, а кажани, які ми тестували, живуть на західному кордоні їхнього ареалу. Наше дослідження розширює як географічний, так і видовий діапазон цих типів вірусів і передбачає їхню ширшу присутність серед більш ніж 90 видів підковиків,

– заначили науковці.

Нещодавно у Норвегії виявили новий тип штаму Дельта коронавірусу. Дослідники не вважають, що він небезпечніший, ніж його попередник.