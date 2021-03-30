Голова Херсонської ОДА Сергій Козир відсторонив від роботи керівництво обласної лікарні на час розслідування спалаху коронавірусу серед медиків та пацієнтів закладу.

На базі лікарні створили комісію для розслідування причин спалаху та порушень інфекційного режиму. За її висновками приймуть управлінські рішення.

До теми У лікарні Херсона виявили спалах COVID-19: в ОДА повідомили про розслідування

Результати розслідування очікують вже завтра, 31 березня.

Що цьому передувало

У Херсоні зафіксували спалах COVID-19 в обласній клінічній лікарні. З цієї причини медична комісія ініціювала проведення службової перевірки в обласній лікарні.

Різке поширення інфекції може бути спричинене або через хворих, яких протестували у неналежний спосіб, або безпосередньо медичним персоналом.

Всього виявили 55 позитивних випадків коронавірусу, зокрема у 30 пацієнтів та 25 співробітників лікарні.

Станом на 30 березня в області коронавірус діагностували у 24 112 людей, з них видужали – 21 215 пацієнтів, натомість померли від ускладнень – 701 хворий.