Керівництво обласної лікарні в Херсоні відсторонили через спалах коронавірусу: деталі
Голова Херсонської ОДА Сергій Козир відсторонив від роботи керівництво обласної лікарні на час розслідування спалаху коронавірусу серед медиків та пацієнтів закладу.
Джерело:"Мост"
На базі лікарні створили комісію для розслідування причин спалаху та порушень інфекційного режиму. За її висновками приймуть управлінські рішення.
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Результати розслідування очікують вже завтра, 31 березня.
Що цьому передувало
У Херсоні зафіксували спалах COVID-19 в обласній клінічній лікарні. З цієї причини медична комісія ініціювала проведення службової перевірки в обласній лікарні.
Різке поширення інфекції може бути спричинене або через хворих, яких протестували у неналежний спосіб, або безпосередньо медичним персоналом.
Всього виявили 55 позитивних випадків коронавірусу, зокрема у 30 пацієнтів та 25 співробітників лікарні.
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