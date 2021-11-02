Кесарів, рак і важкий COVID: у Дніпрі рятують породіллю та дитину, яка "сильніша за свою долю"

В лікарні Мечникова у Дніпрі в медики рятують породіллю, у якої виявили коронавірус та онкозахворювання. Вагітну жінку доправили до лікарні, де їй зробили кесарів розтин.

Зараз пацієнтка в реанімації – вона у тяжкому стані. Про це повідомив Сергій Риженко, головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні Мечникова, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор.

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"Вона сильніша за свою долю"

Борються не лише за життя матері, а й новонародженої дівчинки. Лікарі ухвалили рішення робити кесарів розтин, щоб врятувати дитину. Дитина народилася недоношеною.

Лікар зазначив, що дівчинка народилася вагою 1 200 грамів, зростом 39 сантиметрів, з чорним волоссям. Зараз дитина дихає сама та починає засвоювати харчування.

Вона сильніша за свою долю… Її мама Іра з Павлограда, у реанімації на апараті ШВЛ, важка COVID-пневмонія, лімфома, кесарів. Крізь трубу апарату розглядає на телефоні лікаря фото своєї новонародженої донечки,

– написав Риженко.

І додав, що їх ще разом чекає дуже важкий шлях лікування COVID-19, онкозахворювання, становлення новонародженої. Відмо також, що у жінки є старша 16-річна донька.

А чоловік шахтар робить усе, щоб прогодувати сім'ю. Риженко наголосив, що він пацієнтки теж перехворів на коронавірус, але у легкій формі, бо був щеплений.

Текст публікації Серія Риженка:

Вона сильніша за свою долю…

Дівчинка 1 200 грам, 39 см, із чорним волоссям. Її життя розпочалось у відділенні реанімації лікарні Мечникова. Нині дихає сама, починає засвоювати харчування. Її мама Іра з Павлограда в реанімації на апараті ШВЛ, важка COVID-пневмонія, лімфома, кесарів. Крізь трубу апарата розглядає на телефоні лікаря фото своєї новонародженої донечки. Старша 16-річна донька приходить до лікарні, щоб подивитися на маму через вікно. Їм ще разом потрібно подолати дуже важкий шлях лікування COVID-19, онкозахворювання, становлення новонародженої.

Чоловік-шахтар робить все, щоби прогодувати сім'ю. Він теж перехворів на ковід у легкій формі — був щеплений. "Втратити можна лише життя. Все інше можна знайти та виправити", – кажи Володимир Дубіха, який разом з Ірина Кітова останні 2 тижні не виходили з лікарні Мечникова.