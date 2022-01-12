Кесарів чи вакуум та щипці: вчені переглянули безпечність акушерських методів

Акушерські щипці та вакуум-екстракція застосовуються для прискорення процесу пологової допомоги як альтернатива кесаревого розтину. Автори найбільшого дослідження закликали переглянути стандарти з використанням цих технологій.

Вчені проаналізували медичні дані понад 1,3 мільйона пологів у лікарнях Канади з 2013 до 2019 року. Фахівці зосередилися на пологах жінок, які раніше не мали кесаревого розтину.

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Безпечність використання акушерських щипців і вакууму

У 38,5 тисяч випадків застосовувалися акушерські щипці, в 110,9 тисячі – вакуум-екстракція, яка є менш травматичим методом. У 96% пологів за допомогою щипців і 92% пологів з вакуумом були успішними, тобто дитина не отримала жодних пошкоджень.

Травми матерів

Однак приблизно чверть випадків застосування акушерських щипців було пов'язано з механічними травмами матерів, вакуум-екстракція викликала різні ушкодження у 13% випадків. Найчастіше це були травми анального сфінктера, розриви шийки матки та піхви, пошкодження уретри або сечового міхура. При цьому ризик пошкодження анального сфінктера був удвічі вищим при використанні щипців у порівнянні з вакуум-екстракцією. За словами вчених, ці показники значно вищі, ніж вважалося раніше.

Ці травми викликають тяжкі довгострокові наслідки, такі як нетримання сечі та випорожнення, біль під час статевого акту та інші розлади тазового дна.

Вакуум не безпечніший

Коли вчені оцінили травми, які можуть бути завдані дитині інструментами для пологової допомоги, виявилося, що безпека вакуум-екстракції сильно переоцінена – ризик різних пошкоджень виявився порівнянним із ризиком застосування щипців. Найчастішою неонатальною травмою виявилося пошкодження периферичної нервової системи.

Що робити

На думку авторів дослідження, органи охорони здоров'я повинні переглянути стандарти допомоги при пологах та не розглядати використання щипців та вакууму як безпечну альтернативу кесаревого розтину. Крім того, необхідно приділити увагу підготовці фахівців, оскільки рівень травматизму матері та дитини значно відрізнявся у різних лікарнях та регіонах, що свідчить про різний рівень кваліфікації персоналу.