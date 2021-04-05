Кіберорганізм: вчені змогли написати код геному клітини та помістити його в бактерію, – відео

Американські мікробіологи створили примітивну синтетичну клітину, яка росте і ділиться з мінімальним набором генів. "Кіберорганізм" назвали JCVI-syn1.0.

Суть дослідження

Вчені з Інституту Вентера (JCVI) ще у 2010 році видалили ДНК мікоплазми та помістили в клітину генетичний код з 473 генів, який написали на комп'ютері і потім синтезували.

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Клітини мікоплазми настільки дрібні (0,15-0,20 мкм в діаметрі), що сотня або більше їх вмістилися б всередині однієї бактерії кишкової палички. До слова, в останньої – близько 4 тисячі генів, а в людській клітині – приблизно 30 тисяч.

Тепер вчені працювали над тим, щоб зменшити геном синтетичного організму до життєво необхідного мінімуму.

Попередні спроби

У 2015-му геном спростили настільки, що JCVI-syn3.0, хоч і ділився, але аномально – з різними формами і розмірами клітин, а часом поділявся в повному обсязі і вибудовувався в гірлянду.

Після цього до геному організму "дописали" 19 генів, включаючи сім тих, які, за припущенням дослідників, були потрібні для нормального ділення клітин. І це спрацювало! JCVI-syn3A правильно ділився на однорідні сфери.

При цьому вчені поки знають функцію лише двох (ftsZ і sepF) з тих семи генів.

Хочемо зрозуміти фундаментальні правила дизайну життя, але вона поки залишається чорним ящиком,

– резюмували автори.