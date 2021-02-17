Всі чекають від килимка з голками різних ефектів: зниження ваги, полегшення болю, ясності думок або позбавлення від безсоння. Це ж обіцяють і виробники. Але не варто очікувати чуда.

Килимки з голками працюють за принципом акупунктури, тобто голковколювання (альтернативні методи лікування без доказової бази). У випадку з килимками, подушками або ролами впливають гострі краї аплікацій.

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Для чого застосовують килимки з голками

Килимки можна використовувати для самомасажу. Шкоди від них не буде, але і якогось вираженого лікувального ефекту теж. За деякими даними, лежання на килимку з голками може полегшити біль в спині (при використанні спільно з основним лікуванням) і біль під час менструації. Досліджень поки мало, щоб говорити про користь методу. Крім того, люди з чутливою шкірою можуть поранитися при неправильному використанні девайса.

Ви можете використовувати масажний килимок, якщо бачите ефект, але в серйозних ситуаціях акупунктура не повинна замінювати лікування з доведеною ефективністю.

Коли від килимка з голками краще відмовитися

людям з поганим згортанням крові – при проколи можуть виникнути кровотечі, які складно зупинити;

людям з встановленими кардіостимуляторами – голковколювання зі слабкими електричними імпульсами може перешкодити роботі приладу;

вагітним жінкам – уколи в певні точки можуть призвести до передчасних пологів.

Висновок

Якщо у вас щось болить, потрібно звернутися до лікаря. При цьому використовувати килимок можна разом з основним лікуванням, за словами деяких користувачів, він приніс їм користь.