Кілька грамів цього продукту щодня значно продовжує життя: велике дослідження

Американські вчені з'ясували, що всього 7 грамів (пів столової ложки) оливкової олії на день знижують ризик смерті від серцево-судинних, нейродегенеративних та респіраторних захворювань, а також раку.

Фахівці встановили, що заміна маргарину та вершкового масла на ненасичені рослинні олії, такі як оливкова, значно покращують показники здоров'я. Дослідження також показало, що така заміна пов'язана з 8 – 34% зниженням ризику смерті.

Читайте також: Як адаптуватися до нових умов: дієві поради, щоб позбутися стресу

Нове дослідження оливкової олії

Дослідники проаналізували медичні дані більш ніж 92 тисячі людей за останні 28 років. Всі вони пройшли анкетування у 1990 році і на початковому етапі не мали серцево-судинних захворювань та раку.

Кожні чотири роки піддослідних опитували про те, як часто вони споживали певні продукти: жири та олії, а також які марки чи види олій вони використовували для приготування їжі та додавали за стіл у попередньому році.

Любителів оливкової олії об'єднували й інші фактори. Більшість з них були більш фізично активними, мали південноєвропейське або середземноморське походження, рідше курили та їли більше свіжих фруктів та овочів, ніж ті, хто вживав менше оливкової олії.

Оливкова олія зменшує ризик смерті

З 92 тисяч піддослідних за 28 років померло більше ніж 36 тисяч. Коли дослідники порівняли тих, хто вживав понад 7 грамів оливкової олії на день, з рештою учасників експерименту, то виявилося, що їхній показники смертності значно відрізняються.

Ризик смерті був нижчим: