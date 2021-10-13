Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, найвищий рівень захворюваності в Луганській області.

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Так станом на 13 жовтня на Донеччині та в Одеській області протягом останніх трьох днів спостерігається перевищення рівня госпіталізацій та завантаження ліжок із киснем, а в Сумській – перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 та рівень госпіталізації.

Водночас рішень комісії з ТЕБ та НС щодо цих регіонів наразі немає, тому в статистці МОЗ ці області вказані як "помаранчеві".

До помаранчевої зони карантину ввійшли:

  1. Волинську
  2. Дніпропетровську
  3. Донецьку
  4. Житомирську
  5. Запорізьку
  6. Луганську
  7. Львівську
  8. Одеську
  9. Сумську
  10. Тернопільську
  11. Харківську
  12. Херсонську
  13. Хмельницьку
  14. Черкаську
  15. Чернівецьку
  16. Чернігівську

"Червоний" рівень встановлює державна комісія ТЕБ та НС, але вона поки визначила його лише для Херсонської області з 15 жовтня.


Показники епідеміологічної небезпеки / МОЗ

Які показники вважаються нормальними

Зауважимо, що рівень захворюваності на коронавірус повинен становити не більше 75 на 100 тисяч населення. Натомість норма динаміки загальної кількості госпіталізацій через COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%

Коронавірус в Україні: статистика

Джерело: МОЗ

  • Впродовж останньої доби в Україні зафіксували 16309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
  • До лікарень госпіталізували 4901 людина з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 471 пацієнт. Водночас видужали 6462 людини.
  • За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 578 394 випадки захворювання. Станом на 13 жовтня одужало 2 304 361 людина. Жертвами коронавірусу стали 59 523 інфікованих.