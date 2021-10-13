Кілька областей в Україні мають показники червоної зони

Кілька областей України відповідають критеріям червоної зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, найвищий рівень захворюваності в Луганській області.

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Так станом на 13 жовтня на Донеччині та в Одеській області протягом останніх трьох днів спостерігається перевищення рівня госпіталізацій та завантаження ліжок із киснем, а в Сумській – перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 та рівень госпіталізації.

Водночас рішень комісії з ТЕБ та НС щодо цих регіонів наразі немає, тому в статистці МОЗ ці області вказані як "помаранчеві".

До помаранчевої зони карантину ввійшли:

Волинську Дніпропетровську Донецьку Житомирську Запорізьку Луганську Львівську Одеську Сумську Тернопільську Харківську Херсонську Хмельницьку Черкаську Чернівецьку Чернігівську

"Червоний" рівень встановлює державна комісія ТЕБ та НС, але вона поки визначила його лише для Херсонської області з 15 жовтня.



Показники епідеміологічної небезпеки / МОЗ

Які показники вважаються нормальними Зауважимо, що рівень захворюваності на коронавірус повинен становити не більше 75 на 100 тисяч населення. Натомість норма динаміки загальної кількості госпіталізацій через COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%

Коронавірус в Україні: статистика

Джерело: МОЗ