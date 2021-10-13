Кілька областей в Україні мають показники червоної зони
Джерело:МОЗ України
Кілька областей України відповідають критеріям червоної зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.
Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, найвищий рівень захворюваності в Луганській області.
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Так станом на 13 жовтня на Донеччині та в Одеській області протягом останніх трьох днів спостерігається перевищення рівня госпіталізацій та завантаження ліжок із киснем, а в Сумській – перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 та рівень госпіталізації.
Водночас рішень комісії з ТЕБ та НС щодо цих регіонів наразі немає, тому в статистці МОЗ ці області вказані як "помаранчеві".
До помаранчевої зони карантину ввійшли:
- Волинську
- Дніпропетровську
- Донецьку
- Житомирську
- Запорізьку
- Луганську
- Львівську
- Одеську
- Сумську
- Тернопільську
- Харківську
- Херсонську
- Хмельницьку
- Черкаську
- Чернівецьку
- Чернігівську
"Червоний" рівень встановлює державна комісія ТЕБ та НС, але вона поки визначила його лише для Херсонської області з 15 жовтня.
Показники епідеміологічної небезпеки / МОЗ
Які показники вважаються нормальнимиЗауважимо, що рівень захворюваності на коронавірус повинен становити не більше 75 на 100 тисяч населення. Натомість норма динаміки загальної кількості госпіталізацій через COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%
Коронавірус в Україні: статистика
Джерело: МОЗ
- Впродовж останньої доби в Україні зафіксували 16309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- До лікарень госпіталізували 4901 людина з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 471 пацієнт. Водночас видужали 6462 людини.
- За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 578 394 випадки захворювання. Станом на 13 жовтня одужало 2 304 361 людина. Жертвами коронавірусу стали 59 523 інфікованих.