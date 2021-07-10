Про це в програмі "Перехресний допит" заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, у людей є багато думок щодо вакцинації, однак результат один.
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Усе залежить від організму людини
Радуцький зауважив, що фахівці робили дослідження та перевіряли, які антитіла є після вакцин. Втім, усе залежить саме від особливостей організму кожної людини.
Немає великої різниці в кількості антитіл при CoronaVac, Covishield, AstraZeneca і Pfizer. Кількість антитіл приблизно однакова,
– заявив він.
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Інтерв'ю з Михайлом Радуцьким: дивіться відео
Вакцинація в Україні: коротко
- В Україні 8 липня від коронавірусу вакцинували 109 160 осіб. Це найбільша добова кількість щеплень за 4,5 місяці кампанії вакцинації.
- Україна наразі має доступ майже до всіх вакцин, які є на світовому ринку. Мовиться про Pfizer, CoronaVac компанії SinoVac і AstraZeneca.
- Міністерство охорони здоров'я 5 липня зареєструвало вакцину Janssen проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. Для повної імунізації цим препаратом достатньо однієї дози.