Про це в програмі "Перехресний допит" заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, у людей є багато думок щодо вакцинації, однак результат один.

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Усе залежить від організму людини

Радуцький зауважив, що фахівці робили дослідження та перевіряли, які антитіла є після вакцин. Втім, усе залежить саме від особливостей організму кожної людини.

Немає великої різниці в кількості антитіл при CoronaVac, Covishield, AstraZeneca і Pfizer. Кількість антитіл приблизно однакова,

– заявив він.

Зверніть увагу! За даними Київської школи економіки, головною зовнішньою загрозою для України є зростання захворюваності на COVID-19 в країнах Європи і сезон відпусток. Через це спалах захворюваності в державі може бути вже в кінці липня – на початку серпня.

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Інтерв'ю з Михайлом Радуцьким: дивіться відео

Вакцинація в Україні: коротко