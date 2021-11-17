Кількість антивакцинаторів в Україні різко скоротилась: свіжі дані опитування

17 листопада 2021 , 14:11
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Джерело:

"Рейтинг"

Протягом останнього місяця в Україні суттєво скоротилася кількість антивакцинаторі. На тлі цього чимало українців таки зробили щеплення проти коронавірусу.

Про це свідчать результати свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг". Згідно з ними, у листопаді 2021 року 46% опитаних українців заявили, що вже вакцинувалися від COVID-19 (тобто отримали перше або друге щеплення). 

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Окрім того:

  • 16% українців вказали, що готові вакцинуватися,
  • 36% – не готові.

За останній місяць зросла кількість вакцинованих – з 36 до 46%. При цьому кількість противників вакцинації скоротилася з 43% до 36%.

Хто винен у збільшенні кількості хворих

Приблизно 40% респондентів вважають, що ніхто не винен у зростанні захворюваності коронавірусом. Натомість:

  • кожен п'ятий (21%) звинувачує в погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися,
  • 15% звинувачують Міністерство охорони здоров'я,
  • ще 7 – 8%  – президента, Кабінет Міністрів,
  • 2% – місцеву владу.
Зверніть увагу! Опитування проходило тільки серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення.

Що відомо про дослідження​

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 10 – 13 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поскаржився на те, понад 600 тисяч українців не прийшли вчасно для щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19. Відтак, ці люди не мають повноцінного захисту проти коронавірусу.

Міністр додав, що в Україні 40% дорослого населення отримали принаймні одну дозу щеплення проти коронавірусу. А у Києві вже перетнули позначку в 50% вакцинованих жителів старше за 18 років.

Темпи вакцинації в Україні: головне

  • За минулу добу, 16 листопада, в Україні проти коронавірусу вакцинували понад 290 тисяч людей. 114029 з них отримали першу дозу вакцини, інші 180826 – другу. Це значно більше, ніж минулої доби.
  • Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 12 445 581 людину, 12 445 579 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 068 241 людина.
Автор: Альона Захарова