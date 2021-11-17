Кількість антивакцинаторів в Україні різко скоротилась: свіжі дані опитування
Джерело:"Рейтинг"
Протягом останнього місяця в Україні суттєво скоротилася кількість антивакцинаторі. На тлі цього чимало українців таки зробили щеплення проти коронавірусу.
Про це свідчать результати свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг". Згідно з ними, у листопаді 2021 року 46% опитаних українців заявили, що вже вакцинувалися від COVID-19 (тобто отримали перше або друге щеплення).
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Окрім того:
- 16% українців вказали, що готові вакцинуватися,
- 36% – не готові.
За останній місяць зросла кількість вакцинованих – з 36 до 46%. При цьому кількість противників вакцинації скоротилася з 43% до 36%.
Хто винен у збільшенні кількості хворих
Приблизно 40% респондентів вважають, що ніхто не винен у зростанні захворюваності коронавірусом. Натомість:
- кожен п'ятий (21%) звинувачує в погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися,
- 15% звинувачують Міністерство охорони здоров'я,
- ще 7 – 8% – президента, Кабінет Міністрів,
- 2% – місцеву владу.
Що відомо про дослідженняОпитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 10 – 13 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поскаржився на те, понад 600 тисяч українців не прийшли вчасно для щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19. Відтак, ці люди не мають повноцінного захисту проти коронавірусу.
Міністр додав, що в Україні 40% дорослого населення отримали принаймні одну дозу щеплення проти коронавірусу. А у Києві вже перетнули позначку в 50% вакцинованих жителів старше за 18 років.
Темпи вакцинації в Україні: головне
- За минулу добу, 16 листопада, в Україні проти коронавірусу вакцинували понад 290 тисяч людей. 114029 з них отримали першу дозу вакцини, інші 180826 – другу. Це значно більше, ніж минулої доби.
- Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 12 445 581 людину, 12 445 579 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 068 241 людина.