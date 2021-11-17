Кількість антивакцинаторів в Україні різко скоротилась: свіжі дані опитування

Протягом останнього місяця в Україні суттєво скоротилася кількість антивакцинаторі. На тлі цього чимало українців таки зробили щеплення проти коронавірусу.

Про це свідчать результати свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг". Згідно з ними, у листопаді 2021 року 46% опитаних українців заявили, що вже вакцинувалися від COVID-19 (тобто отримали перше або друге щеплення).

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Окрім того:

16% українців вказали, що готові вакцинуватися,

36% – не готові.

За останній місяць зросла кількість вакцинованих – з 36 до 46%. При цьому кількість противників вакцинації скоротилася з 43% до 36%.

Хто винен у збільшенні кількості хворих

Приблизно 40% респондентів вважають, що ніхто не винен у зростанні захворюваності коронавірусом. Натомість:

кожен п'ятий (21%) звинувачує в погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися,

15% звинувачують Міністерство охорони здоров'я,

ще 7 – 8% – президента, Кабінет Міністрів,

2% – місцеву владу.

Що відомо про дослідження​ Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 10 – 13 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Опитування проходило тільки серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення.

Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поскаржився на те, понад 600 тисяч українців не прийшли вчасно для щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19. Відтак, ці люди не мають повноцінного захисту проти коронавірусу.

Міністр додав, що в Україні 40% дорослого населення отримали принаймні одну дозу щеплення проти коронавірусу. А у Києві вже перетнули позначку в 50% вакцинованих жителів старше за 18 років.

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