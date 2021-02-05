Вчені проаналізували, як часто зустрічалися безсимптомні випадки COVID-19 у людей, які в'їжджали в Китай з квітня по жовтень 2020 року. Виявилося, що кількість таких людей постійно зростає.

Джерело: JAMA

Як відбувалося дослідження

Після того, як епідемія COVID-19 в Китаї була взята під контроль, влада ввела обов'язкове ПЛР-тестування на коронавірус для тих, хто в'їжджають в країну. Люди, у яких результати тестів були позитивними, ізолювали на 14 днів, на тринадцятий день вони проходили повторне дослідження. Цей карантин дозволив китайським вченим відокремити випадки передсимптомної інфекції від безсимптомної.

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Збільшення безсимптомних носіїв COVID-19

З квітня по жовтень 2020 року в Китай з інших країн в'їхало близько 19 мільйонів осіб з 89 країн. Позитивні тести на коронавірус були у 0,016% з них. Відсоток інфікованих людей був порівняно стабільним протягом цих шести місяців. Однак в цей період кількість безсимптомних випадків серед них збільшилася з 27,8% до 59,4% (всього за період дослідження – у 52%).

Приблизно 80% людей, у яких при в'їзді в Китай був виявлений коронавірус, були у віці 20-49 років, три чверті – чоловіки. 43.7% з них приїхали з чотирьох країн: Росії, США, Філіппін і Сінгапуру. COVID-19 з симптомами виявили у 43,6% з них, частка таких випадків зменшилася за час спостереження з 71% до 35,9%. Передсимптомну інфекцію діагностували у 4,4% прибулих: 1,2% у квітні зі збільшенням до 4,7% в жовтні.

Яке це має значення

На думку вчених, ці дані можуть свідчити про те, що відсоток безсимптомних носіїв вірусу збільшується у всьому світі й це потрібно врахувати при розробці заходів профілактики хвороби й при скринінгу мандрівників на інфекцію. Припущень з приводу причин збільшення безсимптомних випадків інфекції автори дослідження не висловили.