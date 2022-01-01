Однак мовиться лише про перші 6 місяців 2022 року. Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Юрій Ганиченко – керівник КШЕ "Зараз можна з упевненістю говорити тільки про перше півріччя 2022 року: швидкого згасання епідемії не очікується, Україна, і світ будуть з COVID-19. В Україні ми, швидше за все, побачимо ще більшу хвилю за кількістю випадків".

Увага! Головний санлікар країни Ігор Кузін також заявив, що в Україні очікують на підвищення захворюваності. Пік може бути вже у другій половині лютого 2022 року.

Що впливає на такі прогнози

Він пояснив, що такий висновок фахівці зробили, тому що зараз спостерігають безпрецедентні сплески інфекції в Європі. Утім, в Україні очікують на нижчий показник госпіталізацій. Усе завдяки вакцинації населення.

Оскільки в нашій країні рівень вакцинації буде набагато вище, ніж був на початку "Дельта-хвилі", то ми очікуємо, що госпіталізації і смертність будуть нижче, ніж це було у нас восени,

– вважає Ганиченко.

Чого чекати потім

Також, на його думку, про наступні пів року поки говорити марно. Ситуація в Україні залежатиме від кількох чинників:

перший – від вакцинації: чи зможемо ми досягти 70% вакцинації дорослого або всього населення;

як будуть між собою взаємодіяти різні штами – чи будуть вони витісняти один одного, чи будуть з'являтися нові мутації і якщо так, то якими характеристиками вони будуть володіти.

Зверніть увагу У 2022 році епідемія COVID-19 швидко не зникне: на це впливає кілька чинників

Вакцинація в Україні: коротко

Вже 47,3% дорослого населення України отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19. Тим часом 2 дози вакцини отримали 44,1% дорослого населення.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 713 311 людей, з них:

отримали першу дозу – 14 713 309 людей;

отримали дві дози – 13 734 741 людина;

отримали додаткову дозу – 4 063 людини;

бустерну дозу – 5 452 людини.

Загалом провели 28 457 565 щеплень.