Кількість COVID-хворих в Україні лише збільшиться: прогноз на перше півріччя 2022 року
Джерело:"РБК-Україна"
Експерти прогнозують, що в Україні настане ще більша хвиля коронавірусу. А кількість хворих поки буде лише збільшуватись.
Однак мовиться лише про перші 6 місяців 2022 року. Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
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Юрій Ганиченко – керівник КШЕ
"Зараз можна з упевненістю говорити тільки про перше півріччя 2022 року: швидкого згасання епідемії не очікується, Україна, і світ будуть з COVID-19. В Україні ми, швидше за все, побачимо ще більшу хвилю за кількістю випадків".
Що впливає на такі прогнози
Він пояснив, що такий висновок фахівці зробили, тому що зараз спостерігають безпрецедентні сплески інфекції в Європі. Утім, в Україні очікують на нижчий показник госпіталізацій. Усе завдяки вакцинації населення.
Оскільки в нашій країні рівень вакцинації буде набагато вище, ніж був на початку "Дельта-хвилі", то ми очікуємо, що госпіталізації і смертність будуть нижче, ніж це було у нас восени,
– вважає Ганиченко.
Чого чекати потім
Також, на його думку, про наступні пів року поки говорити марно. Ситуація в Україні залежатиме від кількох чинників:
- перший – від вакцинації: чи зможемо ми досягти 70% вакцинації дорослого або всього населення;
- як будуть між собою взаємодіяти різні штами – чи будуть вони витісняти один одного, чи будуть з'являтися нові мутації і якщо так, то якими характеристиками вони будуть володіти.
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Вакцинація в Україні: коротко
Вже 47,3% дорослого населення України отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19. Тим часом 2 дози вакцини отримали 44,1% дорослого населення.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 713 311 людей, з них:
- отримали першу дозу – 14 713 309 людей;
- отримали дві дози – 13 734 741 людина;
- отримали додаткову дозу – 4 063 людини;
- бустерну дозу – 5 452 людини.
Загалом провели 28 457 565 щеплень.