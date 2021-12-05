До лікарень госпіталізували 2 926 людей з симптомами або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 278 хворих померли. Натомість одужали 9 274 пацієнти.

До теми Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Ці всі показники – майже удвічі менші, ніж зафіксували за учора. Днем раніше зафіксували 13 206 нових хворих та 436 смертей від цієї недуги.

Темпи тестувань

За добу здійснили 50 141 тестування, тоді як за планом повинні робити щонайменше 250 тисяч на день, зокрема:

методом ПЛР – 24 587;

методом ІФА – 3 641;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 913.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 515;

Вінницька область – 325;

Волинська область – 235;

Дніпропетровська область – 360;

Донецька область – 289;

Житомирська область – 361;

Закарпатська область – 248;

Запорізька область – 246;

Івано-Франківська область – 204;

Київська область – 535;

Кіровоградська область – 156;

Луганська область – 34;

Львівська область – 259;

Миколаївська область – 278;

Одеська область – 440;

Полтавська область – 190;

Рівненська область – 163;

Сумська область – 285;

Тернопільська область – 244;

Харківська область – 178;

Херсонська область – 150;

Хмельницька область – 335;

Черкаська область – 300;

Чернівецька область – 128;

Чернігівська область – 164.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Увага! За весь час пандемії в країні в Україні зафіксували 3 497 477 хворих на COVID-19. 3 050 659 з них вже подолали захворювання. Але 88 280, на жаль, пішли з життя.



Від початку пандемії в Україні провели 16 076 359 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал