Кількість хвиль коронавірусу залежить від щеплених та інфікованих, – імунолог

В Україні триває чергова хвиля захворювань на COVID-19. Не варто хвилі хвороби сприймати як сонячні цикли, бо вони залежать напряму від нас.

Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав лікар-імунолог Борис Донськой. За його словами, люди самі здатні формувати характер періоду захворювань.

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"Хвиль буде стільки, скільки нас лишиться нещепленими. Їх буде стільки, скільки лишиться неінфікованих. Все залежатиме від еволюції вірусу та нашої поведінки. Не треба думати, що хвиля – це якийсь фатум, щось прописане на небесах. Хвиля буде такою, якою ми її собі зробимо", – розповів лікар.

Чи потрібен план ревакцинації

Донськой підтвердив, що більшість жителів планети таки перехворіє. Він зазначив, що нещеплених та неінфікованих людей у віддалених населених пунктах буде все менше й менше.

Кількість тих, хто не перехворіє і не вакцинується буде, можливо, 5 – 7 %. Не більше,

– сказав лікар.

Імунолог вважає, що Міністерство охорони здоров'я передчасно займається планом ревакцинації на 2022 рік, оскільки зараз нагальними є проблеми з киснем і взагалі невакцинованими.

Якщо наразі впораємось краще, то, можливо, нам треба буде й план ревакцинації не такий тотальний вводити. Пандемія вже, тому не можемо абсолютно прогнозувати вихід з цієї хвилі. Малювати плани на 2022 рік, як на мене, недоречно. Борис Донськой Лікар-імунолог

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