Так, в середньому очікується в межах 500 нових випадків коронавірусу на добу. Разом з тим, занепокоєння викликає швидке поширення штаму Дельта в Європі.

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Зменшення нових випадків

Повідомляють, що останніми тижнями триває зменшення всіх епідемічних показників у всіх регіонах України. Зокрема, кількість нових інфікувань, нових позитивних ПЛР-тестів і кількість летальних випадків зменшується вдвічі за 12 – 14 днів.

Зменшення кількості нових виявлень очікується протягом ще декількох тижнів, а середня кількість нових заражень знизиться до середніх значень 400 – 600 в день протягом наступних двох тижнів,

– мовиться в прогнозі.

Штам Дельта наступає

Попри позитивну епідемічну динаміку в Україні, занепокоєння українських науковців викликає швидке поширення штаму Дельта в європейських країнах.

"У країнах, де цей штам уже став домінантним (Велика Британія, Російська Федерація, Португалія), спостерігається швидке погіршення епідемічної динаміки", – наголосили у НАН.

Тож, очікується, що до кінця літа 2021 року він домінуватиме на всій території Європи. Крім цього, через низький рівень вакцинації населення в Україні та велику міграцію з РФ штам Дельта може розповсюдитися в Україні швидше, ніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки.

Штам коронавірусу Дельта: основне

Джерело: МОЗ України

Дельта-штам вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували у щонайменше 104 країнах.

Це вид недуги одразу ще на початку травня 2021 року ВООЗ оголосила міжнародною загрозою.

Згідно з даними служб громадського здоров'я Великої Британії, через Дельта-штам потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

23 червня в Україні виявили 2 випадки зараження коронавірусом, викликаних новим штамом Дельта. Хворобу виявили у людей, які приїхали з Росії. Напередодні в Ужгороді медики також запідозрили наявність штаму коронавірусу Дельта у двох пацієнтів.